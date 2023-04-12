民眾黨立委陳琬惠揭露民進黨前中執委陳啟昱、民進黨全國黨代表李壯展及高雄市府顧問林鶴堯，3人在高雄旗山揪團圈地，農牧地上違法興建豪宅，11日赴監察院遞交檢舉函，要求監委徹查是否有人濫權護航。國民黨台北市議員鍾沛君直批，高雄市府建照系統和農地盤查系統都查無登記資料，檢調應介入調查。且高雄市府東窗事發才分別罰10萬元，相較顏寬恒違建案交保金高達1000萬元，大酸綠能你不能、黨證要辦對張。

民眾黨立委陳琬惠近日揭露民進黨前中執委、台鹽前董事長陳啟昱和2名「綠營權貴」在高雄旗山違法興建豪宅後，11日赴監察院遞交檢舉函，要求監委徹查是否有人濫權護航？並嗆監察院長陳菊曾去過陳啟昱住宅作為座上賓，敢不敢查？呼籲別讓民進黨完全執政成為完全腐敗。

鍾沛君提到，林鶴堯何許人也，號稱是民進黨的金主，在監察院網站上，可以查到他曾分別捐10萬元給立委邱議瑩，以及高雄市長陳其邁。陳啟昱擁有的農地周遭地號為667、668，是李壯展所有，675號農地則是林鶴堯所有，綠營人士一起當好厝邊，呷好鬥相報。她指出，神奇的事來了：土地上都有蓋房舍，但高雄市府建照系統和農地盤查系統，卻都查無登記資料。

「請問檢調機關是不是該介入調查，查清楚其中有沒有人貪污瀆職，圖利特權？」鍾沛君強調，東窗事發了，高雄市府這才將三人分別「重罰10萬元」，但相較於圈地的既得利益，這點罰款，根本九牛一毛，不痛不癢。就在不久之前，本黨前立委顏寬恒被爆違建，即便已經拆除，並且出售，房屋買賣合約，匯款金流等相關資料俱在，卻還是被檢調認定「假交易」，涉嫌竊佔國有地、偽造文書等罪，交保金高達1000萬元。

鍾沛君直言：於是你真的不由得相信，所謂「富貴要人幫，黨證辦對張」，還有「綠能，你不能！」