台中太平區永豐路一家越南小吃店今（12）日傍晚傳出槍響，台中市議員江和樹接獲民眾通報到場了解，他指稱現場有改造彈殼，對此警方嚴重駁斥表示非槍戰、搶案，現場遺留的是空氣槍，初步了解是4名越南籍移工糾紛，其中一名39歲男子左大腿刀傷送醫，目前警方也全力追緝凶嫌以釐清案情。

市議員江和樹表示，約在下午4：50分接獲太平鄉親通報，永豐路接近新仁路一家越南小吃店發生槍案，但他到場了解，只有看到像是改造的彈殼，警方也穿梭現場正調查中。

案發現場留有疑似改造的彈殼。（江和樹提供／馮惠宜台中傳真）

轄區太平警分局指稱，接獲報案到場發現傷者1名39歲(越南籍外籍移工左大腿刀傷、已由救護車先行送醫；初步了解是有四名移工紛爭，其中一派人馬駕駛黑色自小客車於小吃店下車追逐被害人，後雙方人等皆衝入隔壁巷子，隨後便駕車逃逸。

警方表示經現場勘察，現場地面遺留空氣槍之玩具子彈5顆非火藥子彈，目前正以車追人中，將嫌犯追緝到案以釐清案情。