俄烏戰事僵持一年多，俄羅斯遭西方金融制裁，逐漸轉向強化與大陸更緊密的貿易關係。俄羅斯今年2月人民幣交易量首次超越美元，3月更進一步跳升3倍，購買價值419億盧布的人民幣，凸顯其經濟愈發依賴大陸。

商業內幕報導，俄羅斯央行周一表示，俄羅斯3月購買價值419億盧布的人民幣，遠超2月價值116億盧布的交易量。俄羅斯外匯市場數據顯示，盧布-人民幣交易量占整體約39%，而盧布-美元交易則占34%。

此前報導指出，今年2月，人民幣交易量首次超越美元。

事實上，人民幣在2022俄烏開戰以前，是俄羅斯交易量最低的貨幣。隨著俄羅斯與全球市場的聯繫因制裁受阻，進而往大陸靠攏。只不過俄羅斯總統普丁駁斥愈發依賴大陸的說法。

與此同時，俄羅斯能源出口收入大幅下滑，盧布兌美元匯率創下一年以來最低水準。俄羅斯央行指出，出口商外匯出售收入短暫減少，盧布4月初貶勢加速。

不過風險投資家Chamath Palihapitiya認為，美元在俄羅斯經濟中的比重下滑，不足以代表「去美元化」，因為人民幣仍在嚴格的管制下。