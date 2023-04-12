古坑草嶺地區的高山咖啡豆脫皮後呈現萎縮或無仁狀態，損害率近5成。（周麗蘭攝）

雲林縣府農業處12日會同茶葉改良場、農糧署人員現勘，證實因豆子成長期缺水導致萎縮成「黑豆」超過一半。（周麗蘭攝）

去年入冬以來久未下雨，古坑山區除春茶嚴重減產外，最近採收的咖啡櫻桃果也發生「黑豆」情形，縣府農業處12日會同茶葉改良場、農糧署人員現勘，證實因豆子成長期缺水導致萎縮成「黑豆」超過一半。

古坑鄉草嶺村咖啡農指出，今年初採收時還算正常，2月、3月採收的櫻桃果看似鮮紅欲滴，但發酵脫殼卻發現一半都是黑豆，也就是「腐豆」，從來沒遇過這種狀況。

農業處12日會同茶改場魚池分場、農糧署中區分署到草嶺村咖啡園及農家現勘，櫻桃果外觀完好漂亮，但搓開卻見豆子萎縮不飽滿，一半以上有「暗傷」。

茶改場助理研究員王翁豪表示，咖啡發育時養分不足或乾旱的時候雨水不足，豆子成長過程會出現「敗育」，也就是胎死腹中，造成一整顆或是一瓣萎縮。

農業處表示，雲林縣種植咖啡60公頃，古坑鄉占56.7公頃，草嶺等高海拔山區的咖啡櫻桃果每年4、5月才會採收完畢，受到乾旱缺水影響，在充實期時水分不足，影響果實充實，採收脫皮後呈現萎縮或無仁狀態，損害率近5成，面積廣達12.5公頃，將函請農委會建議救助咖啡，救助金額每公頃5萬5000元。

農糧署人員說，櫻桃果表面看起來滿漂亮，但是打開來果實不飽合，如果符合天然災害規定會盡量協助農民。

縣府農業處呼籲，若有其他鄉鎮咖啡農遇到相同情況，請到當地公所通報，也可以先拍照存證，等中央公告救後，申請期間可提供公所作為佐證資料。