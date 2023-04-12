社群媒體公司推特（Twitter Inc.）執行長馬斯克（Elon Musk）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，經營推特一直「相當痛苦」，而且像「雲霄飛車」一般。

這位億萬富豪也說，如果有合適的人接手，他會將推特售出。

身兼特斯拉汽車公司（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長的馬斯克去年10月以440億美元買下推特。

馬斯克在Twitter音訊空間（Twitter Spaces）上接受直播專訪，吸引了超過300萬名聽眾。

當被問到是否對收購推特有後悔之處，馬斯克說：「痛苦程度一直很高，完全不像什麼派對。」

談到他在推特的這段期間，馬斯克說：「這不是無聊的經歷，反而像是雲霄飛車一般。」他補充：「過去幾個月其實壓力很大。」但他仍然認為買下推特是正確的決定。

他說公司情況「還算不錯」，指出推特的使用量有所增加，而且「運作正常」。

馬斯克表示工作量有點大，「我有時候會睡在辦公室」，分享他在「沒人會去」的圖書館有個沙發角落。

被問到將BBC推特主帳號加上「政府資助媒體」標籤的決定時，馬斯克說：「我知道BBC對於被標記為國家媒體不太高興。」

他補充，「我其實非常尊重BBC」，並表示這場專訪「是個可以問些問題的好機會」，且「能接收一些我們該做什麼更正的回饋」。