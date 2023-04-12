勞保基金岌岌可危！據勞保局最近一次研究報告指出，勞保將在2028年破產，外界關注勞保年改議題，民進黨立委楊曜表示，全世界哪項改革可以獲得共識的？軍公教年改當初不用尋求共識，關係千萬勞工的退休生活保障卻停留在溝通尋求共識。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告。

楊曜表示，目前已撥補1400多億、明年再1000億，後年若再增加，恐怕會排擠各項福利建設，執政黨企圖用撥補來迴避問題，對於逾千萬的勞動人口，無論退休生活保障或年輕勞工世代正義，為十分不負責任的事情。

楊曜指出，勞動部稱溝通多年卻始終原地踏步，但任何一種改革不可能達成共識，改革一定會有一部分人受到傷害，如果不斷提高公務預算撥補，若含明年撥補的1000億則5年將撥補近2500億元、相當於澎湖縣政府30年總預算。

楊曜強調，全台灣勞動人口都關心勞保財務問題，快屆齡的人關心退休保障、還沒退休的年輕世代擔心交的保費打水漂，勞保年改強調為執政黨及勞動部不可迴避的問題，加大撥補恐會造成財政、總預算排擠效應，呼籲應給勞工交代，如果連民進黨都迴避責任，不只是勞工朋友對民進黨失望，「我也對民進黨失望」。

勞動部部長許銘春說，執政黨沒有用撥補迴避，反而是讓政府負責到底，可以做的政府先做，撥補代表政府負責任，希望讓千萬勞工放心，但改革不能只靠撥補，勞保年改草案仍待蒐集各界共識、在適當時機提出，目前無法回答具體時機。