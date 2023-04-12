另兆豐金董座張兆順已向前任、現任財長請辭多次，過去府院都不放人，但這次府院高層會勉予同意，其遺缺傳出由合庫金董座雷仲達轉任呼聲高，因此恐牽動合庫高層連動。

彰銀、合庫金。關貿等6月中股東會將全面改選，張兆順的接任人選，將會一併考量，目前財政部已將建議名單呈報行政院討論，但尚未拍板。不過，據悉，最不具爭議的是彰銀董事長凌忠嫄，在這次檢討中可望再續任。

此外，不只財政部所屬公股高層正在檢討，連經濟部所屬國營事業的台糖高層董座也面臨異動。69歲的陳昭義，原本2月就面臨一年一延退的檢討，去年延宕至5月才拍板，今年則確定不再延退，經濟部日前已將繼任人選呈報行政院核定中。陳昭義在前閣揆蘇貞昌任內二度回鍋台糖董座，迄今已任滿3年，由於改建豬舍政策性任務告一段落，今年不再延退，據悉，將轉任國營會副主委。

黨政人士透露，台糖董座綠營各路人馬不少人有興趣，而傳出最可能出線的人選，是去年初自高雄市府祕書長退休的高雄市前代理市長楊明州呼聲最高，由於台糖擁有諸多土地，近年配合開發產業園區及綠能建設，楊明州自工務體系出身，在高雄市政經驗豐富，對經濟事務及招商不陌生，知情人士表示，若果真是他，對台糖土地活化確有助益。

楊明州是成大土木工程研究所碩士，在高雄是歷經11朝的元老，1984年進高市府工務局任幫工程司，陸續擔任科長、下水道工程處長、養工處長、建管處長、工務局副局長與局長、副祕書長、秘書長、副市長、代理市長等職，從基層到「市長」、事務官歷練完備。

在市府服務期間，經歷許水德、蘇南成、吳敦義、謝長廷、陳其邁（代理）、葉菊蘭（代理）、陳菊、許立明（代理）、韓國瑜、楊明州（代理）、陳其邁等11位市長，2005年陳其邁擔任高市代理市長時，楊明州是當時的工務局長，兩人擁有深厚情誼，去年陳其邁參選市長連任也是委託楊代為登記。