衛福部昨日宣布成立「藥品供應通報處理中心」，並在今天首度公布藥品短缺辦理情形，根據食藥署統計，3月25日至4月4日間累計通報22件藥品短缺，其中有7件經查無短缺、12件建議使用替代藥品，另有1件無替代藥品啟動徵求。但第一線藥師對缺藥中心擴大上路反應平淡，直指現在每天仍有2至3件藥品短缺，顯示新制上路後未有太大改變。

今食藥署公布的藥品短缺，有多達12件缺藥品建議改用替代品，其中包含用於末稍血行障礙的元宙銀杏寧膜衣錠40毫克、焦慮症用藥台裕樂心平膠囊30毫克、胃潰瘍用藥泰克胃通口溶錠30毫克、胃腸痙攣用藥補斯可伴糖衣錠10毫克等。

不過，有醫院藥師向本報透露，衛福部「藥品供應通報處理中心」成立後，對缺藥的立即性影響並不大，現在每天平均仍有2至3款藥短缺，昨上路的缺藥平台不過是再做另一個網站統計，「食藥署與其重新統計缺藥品項，能不能更積極一點，整理真正有在生產的學名藥證方便醫療機構查詢？」

此外，由默沙東生產的後線抗生素益滿治注射劑1公克近期也傳出將退出台灣市場，不少醫療機構在3月間接獲通知將不再供貨，由於國內無學名藥可用，讓醫院擔憂再過1、2個月就會無藥可用。

林口長庚感染醫學科主治醫師黃景泰說明，益滿治的主成分為Ertapenem Sodium，為常見的碳青黴烯類抗生素，雖然屬於後線抗生素，但由於在碳青黴烯類中屬於窄效型產品，因此通常是後線抗生素中的首選，未來如廠商不再供貨，醫院只能採用廣效型抗生素，恐對感染管制帶來負面影響。

黃景泰形容，未來如無法使用益滿治，治療細菌感染就得出動「牛刀」，增添未來細菌出現抗藥性的可能，目前醫院端雖然還有庫存，但很可能撐不過今年。此外另一款同樣由默沙東生產的抗生素泰寧也早已退出台灣市場，因此感染科醫師憂心將來只能往更後線的抗生素使用，形成惡性循環。

食藥署藥品組科長楊博文回應，益滿治早在去年7月就通知，因國外產能下降與原物料成本增加，改採控貨供應，至於益滿治是否將退出台灣？經查默沙東內部還在評估，即便最後退出也要等半年後才會下市，加上國內還有一家藥廠能生產學名藥，應不會造成太大影響。