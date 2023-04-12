大陸商務部12日公告，即日起就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。陸委會說明，我方尚未對陸方開放的農工產品約有2000餘項，但強調本次陸方宣布進行貿易壁壘調查，是「徒增對我方業者之干擾，無助兩岸貿易進一步合作及發展」。

陸委會12日以書面表示，兩岸於2001年底及2002年初先後加入WTO，由於雙方在加入WTO過程中，並未就貨品貿易進行協商，為維護我方利益，在台灣地區與大陸地區貿易許可辦法第8條明定，准許輸入台灣的大陸物品項目，須符合不危害國家安全及對相關產業無重大不良影響的條件。

陸委會續指，多年來政府依此規定，持續檢討中國大陸物品輸入項目，目前我方尚未對陸方開放的農工產品約有2000餘項。

陸委會強調，針對前述我方未對中國大陸開放部分產品進口的問題，兩岸雙方曾進行磋商，惟因故未能完成，陸方當時亦已充分理解我方立場。「本次陸方宣布對我2455項產品進行貿易壁壘調查，我方認為徒增對我方業者之干擾，無助兩岸貿易進一步合作及發展。」

陸委會最後指出，政府相關機關將持續密注本案後續發展，對於業者可能面臨的問題亦將予以必要協助。

今日稍早，大陸商務部表示，於今年3月17日收到中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會、中國紡織品進出口商會等單位（以下稱申請人）提交申請，請求就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。

至於被調查措施及涉及產品，大陸商務部說明，台灣制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施，申請人提出申請時涉及2455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。