第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽，12日在老淡水球場揭幕，日本選手展現超強實力，在女子團體及男、女個人三個項目均暫列第一，個人項目上，地主台灣選手郭時雨高於標準桿2桿的74桿，暫並列男子第4表現最佳，女團則暫列第二。

中華高協秘書長黃紀文抽空前往老淡水球場為選手加油，另3位台灣男子選手成績方面，蘇晉弘76桿暫並列第6、陳季群78桿暫並列第8、林士軒79桿暫列第11。

備受期待的前後任亞太球后日本橋本美月和台灣黃亭瑄同場對決，成為首輪的焦點，兩人首回合均未抓獲任何博蒂，黃亭瑄處於調整期，吞下6個柏忌，以78桿結束首日賽程，橋本美月出現1個雙柏忌、5次柏忌、79桿，兩人分別暫時並列第6及第8，台灣女將陳俋儒則是以75桿暫列第4，廖信淳76桿暫列第5、洪阡瑋78桿暫並列第6。

第20屆台日韓睦鄰盃高球隊際錦標賽將進行3天三回合對抗，目前女團日本隊領先、男團韓國隊領先，台灣選手還有兩回合可以追上，期待能上演逆轉秀留住冠軍。