身上飄散異味，有時可能不是當事人真的有臭味，而是聞到異味的人身體有問題。一位女子近日表示，她天天都有洗頭洗澡，媽媽卻總是覺得她有像流浪漢或老人好幾天沒洗澡的異味，不過明明全家人都用一樣的洗髮精、沐浴乳，其他家人也聞不到異味，只有媽媽出現這種反應，讓她不知如何是好。對此，有內行人警告，很可能是媽媽鼻子有問題，最好盡速帶媽媽就醫。

原PO在Dcard發文指出，媽媽每次經過她時都會抱怨她身上有異味，不是說像是流浪漢就是老人好幾天沒洗澡一樣，還會問她有沒有每天洗澡，「如果有洗澡怎麽那味道那麽難聞？」；原PO提到，明明她每天都有洗頭洗澡，全家人也都用同一罐洗髮精、沐浴乳，她也向其他親朋好友確認過，「重點就是沒有啊」。

對此，許多網友紛紛回應，「生病了，有些病會從體味先改變，看看是體味不一樣，還是一直都一樣吧」、「可能你身邊的人都很有禮貌」、「耳屎？苯丙酮尿症？一些污垢？頭油味？」、「床單枕頭有味道嗎？之前一直聞到室友有耳屎味道，問他才說枕頭都沒洗」。

但也有不少內行人提醒，問題可能是媽媽身體出狀況，「跟其他人認真確認一下，真的有可能是你媽鼻子生病」、「我認真覺得可以請你媽媽去看看醫生，可能頸部以上有問題，我記得有案例是大腦生病，然後常常聞到異味」、「她鼻子壞掉了」、「可能真的是鼻子有異常！我之前有一陣子一直聞到燒焦味，還以為是卡到陰之類的，後來發現是鼻竇炎…」。