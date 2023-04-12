市議員李文傑為兒童爭取遊具設施，提供兒童快樂成長的新天地。(市議員李文傑服務處提供)

大甲區龍泉社區活動中心是大甲區龍泉里重要集會場所，環境清幽、腹地廣大設有兒童遊戲區，為完善遊樂組及增加挑戰性，市議員李文傑爭取近百萬增設跑酷攀爬組，近日完工；台中市政府地政局、大甲區長顏金源等，今天一同前往視察，現場龍泉幼兒園小朋友玩得樂開懷。

大甲區長顏金源說，此次增設一組障礙跑酷攀爬組，其中包含太極格網、搖擺吊橋、螺旋爬梯等，符合台中美樂地計畫友善共融精神，有效增添社區活動中心遊憩空間及推廣正當休閒教育。

龍泉幼兒園老師指出，目前每個禮拜都會帶小朋友來玩耍，以寓教於樂的方式，讓小朋友在遊戲中學習專注及合作，小朋友都玩得相當開心並期盼著下次的遊玩。

李文傑表示，龍泉公托在今年初啟用，遊樂設施的完善地方引頸期盼，感謝市長盧秀燕對地方重視；此處二期工程會再請公所向地政局申請相關經費，讓遊戲組更完善。龍泉公托在今年初啟用後，減輕許多家長的壓力，培養更多國家的下一代。