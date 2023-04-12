長榮航空3月合併營收達163.64億，較去年同期成長52.27％，是2019年暑假旺季後的新高，也是歷史第3高，其中客運營收為95.09億，年增率為1551.42％，貨運營收為35.74億。

長榮航空客運在海外市場需求穩定下，台灣地區延續春節、寒假的旅遊熱潮，3月份北美、歐洲航線來回平均載客率約95％，日本則進入賞櫻旺季，載客率也達85％，東南亞航線則受惠於歐美轉機市場需求，載客率維持在75％上的水準，以旅遊為主要的曼谷、峴港則有超過90％的表現。

長榮航空繼3月30日開航台北－克拉克新航線，4月及5月陸續恢復台北－廣州、台北－杭州、台北－小松、高雄－澳門、高雄－福岡及高雄－首爾航線；台北－曼谷、台北－芝加哥、台北－舊金山、台北－米蘭、台北－東京、台北－福岡及高雄－浦東則陸續增班。

為因應未來客運市場需求，長榮航空預計今年持續引進波音5架787-10新客機，並於日前宣布再以自購方式引進5架波音787-9新客機，於2025年開始交機。