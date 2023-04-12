台積電到高雄設廠被視為高雄市長陳其邁最大政績之一，但近日卻傳出計畫採購28奈米機台清單全數取消，2024年恐將無法如期營運。引發藍營議員砲火四起，國民黨高市議員黃紹庭狠酸「台積電來高雄設廠遙遙無期，早已成為港都都市傳說」，而高市議員李眉蓁則砲轟陳其邁團隊一再保證台積電絕對如期推動投資計畫，現在看來陳其邁的誠信已經破產。

黃紹庭表示，台積電11日宣布暫停高雄建廠計畫，經濟部長王美花12日在立法院答覆卻仍說「投資高雄不變」，但卻無法解釋台積電暫停進駐的原因，也沒說明何時才會來高雄，王美花身為經濟部長，對於給高雄人的承諾，如此不負責與狀況外，讓高雄人情何以堪。

黃紹庭指出，所有高雄人都殷殷期盼「護國神山」到來，但是，繼先前台積電宣布無限期暫緩7奈米廠的興建後，11日又再傳出台積電28奈米廠將落腳日本熊本，台積電來高雄設廠變得遙遙無期，成為1則港都都市傳說、鄉野奇譚，令高雄市民大失所望。而這也突顯出民進黨施政只會拚命「大內宣」，對於高雄產業轉型發展及回不去的高房價，卻一點辦法也沒有。

李眉蓁表示，陳其邁團隊一再保證台積電絕對如期推動「2023建廠、2024投產」的投資計畫，因此市府有必要花大錢加速汙染土地整治、興建再生水廠。但政府幾百億經費花下去了，民眾投資房地產的資金砸下去了，台積電2個廠卻先後延期，陳其邁團隊應該告訴民眾台積電延期原因、時程及規畫。

李眉蓁痛批，面對一連串的變化，陳其邁至今只回應「台積電投資高雄不變」，其他的細節完全不說明、不解釋，讓大家非常不解，台積電投資高雄也許不變，但市民的信心已經改變，陳其邁的誠信也已經破產。