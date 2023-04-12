台北股匯市再度脫鉤，台股今終場收在15,932.97點，上漲19.09點，成交量2,289.65億元；三大法人買超59.88億元，外資及陸資買超53.8億元。匯市方面，外資仍是雙向有買有賣，成交量持續冷清，市場觀望稍晚美國CPI數據公布。

匯銀主管表示，匯市觀望美國CPI數據公布，外資早盤偏向匯出，新台幣開盤就一路往30.5元方向，貶破30.5元關卡後，最低貶至30.508元，午盤後在出口商拋匯使貶幅收斂，而央行仍是以維護流動性為主，並未大量進場干預。

外匯交易員分析，國際匯市歷經連假後開市，但今日整體交投偏向冷清，主要就是在關注稍晚將公佈的美國CPI數據，將左右後續美國升息路徑是否調整，若CPI符合預期續降，預料美元長線將逐步走疲。

但交易員也認為，市場對於降息預期已反映告段落，後續將放大檢視降息時間點，也就是說，若期貨市場預估的降息路徑有變數，國際美元將有機會持續低檔反彈，短線上美元應不至於太弱；後續觀望5月美國FOMC會議，預估新台幣持續在30.3元至30.7元大區間內來回測試，要貶太多也不容易。