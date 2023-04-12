展望後市，Q2將再展3間新店，並在多個連假與政府普發現金刺激消費下，營運展望樂觀。

乾杯第一季營收創高係因於解封帶動市場強勁消費潮，兩岸餐飲與跨境旅遊市場復甦，並在展店效益挹注下，每月營收表現皆創同期新高，一、二月更改寫單月歷史新高、三高紀錄，推升第一季營收再締新猷，寫下單季歷史新高。

3月是餐飲傳統淡季，乾杯受惠疫後市場熱絡及白色情人節帶動當日來客提升超過2成，台灣事業營收呈現淡季不淡，既存店業績穩健成長6%及年增7間展店效益挹注，帶動餐飲事業成長超過2成業績。「和牛物產」外販事業與「乾杯超市」零售事業透過新品行銷與業務拓展，營收增長2成，共同推升台灣事業營收續創同期新高。

中國大陸事業去年受疫情重擊營運，比較基期較低，使年增成長呈現近9成。今年營運重回軌道，在市場穩步復甦下，受惠3/8女王節帶動聚餐需求，當日業績創下當月次高表現，加上展店效益挹注，亦創同期新高。

第二季乾杯台灣事業預計將再展3間門市，包含老乾杯及黑毛屋將進駐NOKE忠泰樂生活，新品牌「高木和牛食堂」也將於Lalaport北館登場，同時政府普發6000元刺激消費及母親節大檔帶動聚餐需求，營運表現相對樂觀。