富邦金控3月自結合併稅前盈餘61.30億元，稅後純益65.16億元，累計今年首季合併稅前盈餘138.07億元，稅後純益139.08億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.12元。惟若排除產險防疫保單的保費收入、自留損失及相關準備等影響後，富邦金控3月擬制性合併稅前盈餘90.53億元、稅後純益88.54億元；累計今年前3月合併稅前淨利203.32億元、稅後淨利191.28億元。子公司台北富邦銀行3月稅後淨利、累計今年前3月稅後淨利雙雙創下歷年同期新高；富邦證券累計今年前3月稅後淨利則創下歷年同期次高紀錄。

其中富邦產險3月稅後虧損18.07億元，累計稅後虧損42.54億元。依公司防疫險實際損失發展趨勢評估，同時配合主管機關自3月20日起調整新冠肺炎通報機制而賠付中重症，推估防疫保單自留賠款並於3月一次反應影響數，到3月底提存賠款準備金餘額仍有23.87億可為後續理賠。同時為強化公司自有資本水準，將辦理第二次增資160億元，預計5月底前完成，屆時RBC將恢復並高於法定標準。