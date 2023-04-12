台中市太平區新仁路一段、永豐路口10日上午近8時發生一起離譜意外，一輛貨車疑似未將後車斗的金屬管狀物綁緊，車輛右轉時金屬管意外掉落，險些擊中一旁停等紅燈的女騎士頭部，所幸女騎士反應靈敏才沒有受傷，事故影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言痛批「太誇張」！

一名網友在臉書社團「爆料公社」分享一段行車紀錄器影片，只見畫面中，一輛藍色小貨車後車斗載有大片鐵網及金屬管狀物品，怎料車輛右轉時，後方貨物並未妥善綁好，金屬管突然掉落，險些擊中正在停等紅燈的女騎士頭部，所幸女騎士反應靈敏，直覺將機車往右偏閃避，才沒有被擊中，而貨車駕駛見狀，才趕緊停下車並調整金屬管的擺放位置。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「誇張！ 綁好很困難？？」、「差點爆頭」、「根本就是移動式害人武器！」、「根本就是奪魂鋸」、「絕命終結站誒」、「小姐姐反射神經太好了！」、「夭壽！還好小姊姊快狠準閃掉，那閃不掉怎麼辦！」、「哇噻 這敏捷點滿了」。

對此，轄區警方指出，目前尚未接獲民眾報案、檢舉，將依據影像內容通知小貨車駕駛人到案說明，並按違規事實依「道路交通管理處罰條例」第30條第1第7款舉發，處以新臺幣3000-18000元罰鍰。