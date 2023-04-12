台塑新智能子公司「台塑尖端能源」投資超過160億元，在彰濱工業區建立全台最大的5GWh磷酸鋰鐵電芯廠，今天舉辦第一期2.1GWh 動土典禮，預計2024年第三季完工量產，可為電動車及儲能系統等多元領域提供安全、穩定的鋰鐵電芯，跨足國產電池產業鏈。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，自去年7月5日公司成立後，已擴大推動環保節能的磷酸鋰鐵電池取代鉛酸電池，全台儲能案場今年底總計可達150MW，希望這樣的儲能系統對於台灣的電力供應的穩定性是有所幫助的。

她強調，今天磷酸鋰鐵電芯廠的動土，是台塑新智能最重要的里程碑之一，象徵台灣在新能源產業跨出重大的一步，將建立完整的國產化電池供應鏈，台灣唯有掌握了電力的基礎和來源，才能在全球新能源競爭激烈的浪潮中站穩腳步。

該公司也將加快腳步，切入台灣的居家儲能市場，並配合政府推動2030年公車電動化，跟電動大巴的製造商緊密合作，全面支持政府公共運輸電動化的政策；此外，該公司也規畫設置液態電池再利用廠，回收電池中的珍貴金屬，落實循環經濟，避免挖礦對環境造成破壞。

應邀出席的彰化縣長王惠美表示，台塑集團這次在彰濱工業區投資磷酸鋰鐵電芯廠，以「節能、儲能、新能源、循環再利用」為四大目標，5GWh 磷酸鋰鐵電芯廠第一期完工後，約有9百個工作機會，縣府責無旁貸，將協助把彰化最好的子弟引進台塑，加速彰化經濟更加繁榮發展。