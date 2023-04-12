從影壇轉戰政壇的好萊塢名人阿諾史瓦辛格，卸任加州州長後繼續住在洛杉磯。不過他對於鄰里之事還是很「雞婆」，日前他發現住家附近馬路出現天坑，他找人帶了鏟子、瀝青砂、混凝土上街親自動手「補洞」，「魔鬼終結者」化身「天坑終結者」，專業感百分百。

《紐約郵報》報導，阿諾史瓦辛格的推特帳號週二（11日）發布一支短片，內容是他與一名男子並肩在洛杉磯高級地段布倫特伍德（Brentwood）的街上補坑洞。短片附了一段話：「路上這個超大天坑害得汽車、腳踏車損壞，這一帶的住戶全都受不了。拖了幾個星期之後，我跟我的團隊今天出門補洞。我常說，大家不要抱怨，而是要做點什麼解決問題。就這麼回事兒。」

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT — Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023

就在阿諾史瓦辛格忙著填補天坑之際，路過現場的一輛汽車駕駛人搖下車窗對這位曾紅極一時的動作片巨星大聲道謝，感謝他熱心公益願意做粗活。阿諾說：「不客氣。還是自己動手搞定吧。誇張的是，3個星期了，我一直在等人來補好這處坑洞。」

今年已經75歲的他，身穿著皮夾克、墨鏡、黑衣黑褲與靴子埋頭苦幹。這身裝束讓人聯想到他在名作之一《魔鬼終結者》（Terminator）裡的角色形象。

阿諾史瓦辛格與幫手自備工具與材料，11日在洛杉磯西部布倫特伍德住處附近的馬路補坑洞。（圖／阿諾史瓦辛格辦公室提供，美聯社）

阿諾史瓦辛格的發言人凱薛爾（Daniel Ketchell）說，入冬以來多次暴雨造成路面天坑、裂縫處處，在阿諾史瓦辛格動手填坑之前，布倫特伍德當地居民已數度請求當局派員補平。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）上週宣布了修路計畫，要解決她所謂數量空前的街道損害。市府官員說，自去年（2022年）12月30日以來，洛杉磯市府接獲1萬9692件報修，截至上週四（6日）已填補至少1萬7549處坑洞。至於阿諾史瓦辛格親手補好的天坑是否也在報修之列，市府公共工程處並未立即回應。

眾所周知，阿諾史瓦辛格從影之前曾是健美先生，他與好友、健身界奇人哥倫布（Franco Columbu）在1968年合夥開業接泥水工案件，阿諾史瓦辛格就是在那段時期學了相關技能，老來動手幫鄰里補天坑完全不成問題。