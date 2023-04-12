台新銀行與街口再度合作，重磅推出「街利存」帳戶，串聯用戶數眾多的Richart數位帳戶及街口支付App，打造創新理財模式。民眾打開街口支付App，便可連結開立Richart「街利存」帳戶並同意資料共享，完成後，即可連結「街利存」帳戶扣款支付，消費最高享3％回饋。

此外，「街利存」帳戶存放的現金，還能享有新臺幣5萬元內最高3％的年利率優惠，並輕鬆透過街口支付App查詢「街利存」帳戶餘額、當月累計利息金額與帳戶交易紀錄。強強聯手，讓用戶輕鬆存付、一次搞定，開創消費與儲蓄兼顧的新穎金融體驗。

台新銀行總經理尚瑞強表示，台新Richart數位銀行長年深獲客戶青睞，而街口支付則是全臺最多人使用的電子支付平台。此次合作，台新遵循金管會金融機構間資料共享機制，透過API系統與街口支付串接，共享客戶基本資料，讓街口支付App化身為可以兼顧「存款」、「支付」和「查詢帳戶交易紀錄」三大金融服務的一站式數位平台。

這也是繼台新銀行街口聯名卡後，雙方更進一步的跨界合作，「街利存」帳戶加入了存款領息及跨平台交易紀錄查詢的功能，不僅優化使用體驗，打造友善、便利的金融生態圈，也創造出台新、街口、消費者三贏的局面。

台新銀行說明，「街利存」帳戶為Richart專為街口支付設計的子帳戶服務，讓用戶可以進行更便利的分帳管理。用戶可直接透過街口APP連結開立「街利存」帳戶，之後系統會自動連結綁定本人的街口電支帳號進行消費扣款。

藉由資料共享機制，使用者可直接於街口App查詢到「街利存」帳戶之帳戶資訊，省下跳轉、等待，以及重新登入銀行App的時間。為歡慶「街利存」帳戶推出，台新也加碼祭出優惠，根據用戶前一個月於街口支付App的消費筆數及金額，次月將針對「街利存」帳戶提供新臺幣5萬元內、最高3％的差異式優惠年利率。

此外，透過Richart「街利存」帳戶連結街口電支帳戶進行消費扣款，街口支付另會提供相對應的消費加碼街口幣回饋。用戶可以將每個月的消費預算先放進「街利存」帳戶中，於消費前後都得利，存款、支付一次搞定。