大部分的人都嚮往甜蜜的愛情，但有些人可能較不適合「早戀」。大陸星座專家「同道大叔」分享，獅子座、摩羯座和水瓶座的人，隨著年紀增加，感情路也會越來越順遂，因為豐富的人生經歷會讓他們成長，以更加成熟的心態來面對、處理感情上的任何問題。

▎獅子座

獅子座的較容易感情用事，一旦愛上一個人就會義無反顧，在真愛面前可以放棄所有，一心只想追隨愛人的腳步，然而他們不一定能遇到同樣付出全部的另一半，導致容易在感情中遍體鱗傷，只有經歷過一次次錯誤，他們才會逐漸成長，在年輕時反而適合規劃未來，到了一定年紀，感情路自然變得順遂。

▎摩羯座

摩羯座從小到大都很有目標感，當同齡人還在迷茫時，他們早已制定好人生規劃，然而愛情對於他們來說，是太過難以捉摸的事物，因此就算看身邊的人甜蜜幸福，他們也一點都不著急，依舊按部就班地做好自己，時間和經歷自然會幫他們淘汰錯誤的人，篩選出適合和他們牽手一輩子的對象。

▎水瓶座

水瓶座太過相信自己的直覺，卻常常被愛情沖昏頭，所以在年輕時容易遇到渣男／渣女，尤其對待初戀，他們會深陷其中，願意為對方一次次更改原則與底線，隨著年紀增長、經歷增加，他們才能明白想要的是什麼，也會有更成熟的心態，能夠妥當處理感情問題，在感情路上越走越順利。