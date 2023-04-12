中國商務部 12 日發布公告，將對台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，涉及 2,455 項商品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查最晚將延長到 2024 年 1 月。涉台學者分析，由於台灣方面用政治、安全等理由拒絕陸貨輸入，陸方是希望從制度出發，調整兩岸貿易結構問題。

大陸商務部公告指出，今年 3 月 收到中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會等單位提交申請，要求就台灣對大陸實施的貿易限制措施進行貿易壁壘調查。調查預計在今年 10 月 12 日前結束，特殊情況可延長至 2024 年 1 月 12 日。

據我國經濟部國際貿易局公布的「中國大陸物品不准許輸入項目」共有 2460 項。此次大陸商務部將調查 2455 項產品。

我國經濟部公布的《 大陸物品不准許輸入項目彙總表》部分內容。（翻攝自經濟部）

上海東亞研究所助理所長包承柯向《ETtoday新聞雲》分析，兩岸貿易長期存在結構性問題，官方數據顯示，2022年台灣對大陸貿易順差高達 1565 億美元，大陸對台出口總額達 815.87億美元，年增4.2％；自台灣進口2380.92億美元，年減4.6％。

包承柯指出，問題在於兩岸貿易並不公平，甚至存在歧視問題，台灣未按照WTO最惠國待遇，唯獨禁止大陸輸台，但特定商品卻開放他國進口。

包承柯分析，陸商務部是認為在ECFA下台灣商品更容易進入大陸市場，若喊停會對台企造成嚴重衝擊，啟動貿易壁壘則是要用另一種方式令台灣打開市場，不以經濟以外的理由阻止大陸商品進入台灣，真正目的是推動兩岸貿易往來公平競爭。

廈門台協榮譽會長吳家瑩則認為，這是透過經貿角度放出風向球，要兩岸經商人士了解立場要堅定、不能支持民進黨或提供資金。

對於陸方啟動貿易壁壘調查，我國陸委會強調，陸方是「徒增對我方業者之干擾，無助兩岸貿易進一步合作及發展」。