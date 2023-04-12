演藝圈著名夫妻檔張衛健和張茜，結縭19年依舊幸福恩愛，而張茜近年來淡出螢光幕前，把重心放在家庭上，不過仍會透過社群平台分享近況，近日她透露正在學彩鉛畫，並曬出多張作品，而她49歲近況也跟著曝光。

張茜近日曬出多張彩鉛畫的作品，不論是人像、植物或動物，在她的畫筆下都栩栩如生，畫功讓網友都讚不絕口，而有粉絲問她曾畫過水墨畫，這樣算是重操舊業嗎？她也回覆「三十年沒畫了！算是重新學習了。」

而現49歲的張茜，頂著一頭俏麗短髮，狀態看上去相當好，面色紅潤且比以往圓潤，蘋果肌飽滿更顯年輕，絲毫看不出歲月痕跡，讓網友大讚「茜姊真的永遠年輕」、「剛想說好可愛的女孩子，好嫩啊」、「還是好漂亮」。

張茜透露最近在學彩鉛畫。（圖／取自張茜小紅書）

張茜和張衛健1999年相戀，2004年秘密登記結婚，相知相守20多年，不過結婚前張衛健股票投資失敗瀕臨破產，但張茜始終不離不棄，點頭答應嫁他，還自己上網買二手婚紗解決婚紗問題。

不過兩人結婚多年膝下無子，原來是張茜曾在懷孕8個月時流產，讓張衛健覺得心疼與虧欠，因擔心張茜身體有負擔，加上不想再承擔失去的痛苦，因此毅然決定放棄生孩子。

張衛健結婚多年和張茜恩愛如昔，把她寵成像公主，外傳，他為妻子在北京買五星級豪宅，還把約1億港幣，相當於3.6億台幣的房產送給愛妻，給足她安全感。