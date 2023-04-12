謝欣穎與創辦人Joy合影。（璦研司提供）

謝欣穎今（12）日出席璦研司「光之飲」代言記者會，她光是4月份就接了4個代言，荷包賺滿滿，有考慮買房結婚？她說目前是租屋，但沒有給自己太多設限，哪一天有看到好房就是緣分，不過的確和男友王柏傑有稍微看房。未來房產會登記自己名下、但頭期款男方付嗎？謝欣穎笑著護愛，「這樣他太可憐了吧，我自己看喜歡的房子就會自己出錢。」她也透露自己一直都是佛系賺錢，沒有一定要賺很多，可以過活就好。

近日她將和劉品言舉行演員2手拍，把不太適合穿的衣服拍賣，所得會全捐給弱勢團體。但謝欣穎至今還沒開始整理衣物，主要是因為自己很念舊，還有囤物癖，「家裡有一個房間，好用的東西我就會買多囤在裡面，像是口罩、菜瓜布、衛生棉都會囤。」

有次在購物台看到衛生紙，直接買一箱回家，王柏傑傻眼，還碎念了一下，「那些東西他也會用，只是占空間，他後來就不唸了。」謝欣穎也透露有了年紀會更注意皮膚、體態的維持，會揪男友一起健身，做瑜珈，男友也會充當教練指導她。