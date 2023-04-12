華航表示，3月東北亞、東南亞客運需求暢旺，東南亞全線載客人次成長最顯著，曼谷、河內及新開航點宿霧、清邁都是主力，3月較前月為成長幅度最多區域；另，獨家羅馬航線復飛也助攻整體營收表現。

華航持續加速各航線增班，夏季班表再增班近5成，有望帶動客運表現續強，衝刺疫後客運市場復甦商機。

另外，華航3月貨運收入55.9億元，月增15.57％，受到工廠有序復工、復產及季末效應，整體貨運市場些許回溫，惟全球政經局勢動盪不穩，訂單需求尚未完全恢復，全月概況延續保守氛圍。

華航今年將陸續引進2架777F新機，擴大市場競爭優勢，並採取彈性策略，增攬多方貨源，爭取急單或包機商機，整併客貨機運能，以提升裝載率及貨運營收為目標。

華航搶攻母親節商機，於官網推出全航線促銷買氣熱，今日宣布活動加碼延長，開票日期延長至4月20日，出發日期擴大至6月30日，精選多條區域航線超值優惠，熱門韓國、泰國等經濟艙來回機票萬元有找，中長程航線也享折扣，是旅客購票好時機。