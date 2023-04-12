主計處統計，3月居住類租金指數年漲2.3％，主因住宅維修費、房租及家庭用品分別上漲 3.07％、2.32％及1.86％所致。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，租金持續走揚與許多外在因素有關，包括市場需求強勁，房價上揚後屋主也會反映在房租水準上，現在房價水準高，也可能排擠部分民眾往租屋市場移動，此外，近期通膨與電價上揚等預期，以及升息後導致房東持有成本增加，也導致租金往上走揚。

雖然房東不能無故漲價，但租約到期後的重新續約或招租，的確可能會造成租金走揚；在政策上，政府積極推動租金補帖，希望可以降低租屋一族的租金壓力，不過無形中增加了租客的租金承擔能力，也有可能讓房東調漲租金。

曾敬德表示，住宅租金上漲由眾多因素引起，包括房地產供需失衡，房屋供給量不足，尤其是都會區人口密集，供需失衡推動熱門地段租金上揚，此外，通貨膨脹、物價不斷上漲，房東需要支付更高的成本來維護房產等，都推升租金走揚。

曾敬德表示，現在房貸利率已經上漲至2％以上，過去超低利的環境房貸利率可能只有1.35％，但年租金可能是房價的2％，明顯買比租划算，但目前房貸利率已經超過2％，但年租金可能仍是房價的2％，買比租划算的優勢消失，升息與高房價讓部分購屋人延緩購屋，選擇先以租代買，無形中為租金行情帶來支撐。