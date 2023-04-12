隨著國境開放，看好疫後旅遊商機，星宇航空與雄獅旅遊從4月1日開始，聯手獨家推出「關島包機」自由行，五天四夜只要29,900元起。麗寶集團也看好關島地區的觀光產業發展，計劃於年底在關島動工興建第二個建案Oka villa，預計2023年底動工。

麗寶集團今（12）日表示，麗寶集團自2008年起便開始在關島佈局，以觀光勝地「杜夢灣」為基準點，陸續購置土地和不動產，產品類型以別墅、飯店、商場為主，目前購置的土地面積已經超過52,400坪，總投資金額約1億美金。

麗寶集團表示，關島杜夢灣是一個半月型海灣，是關島景色優美的繁華地段。海灣沿線設有高檔酒店，是關島主要的觀光區。15年來，儘管歷經金融海嘯與疫情3年的重創，麗寶集團仍持續在關島獵地，不僅是因為看中當地觀光資源，還因為關島的土地稅僅美國本土十分之一，長期來看，極具有投資開發價值。

麗寶集團表示，2016年麗寶集團在關島推出的第一個建案，是位在杜夢灣的「Talo Verde豪華透天連棟別墅」，共有82戶，規劃挑高三房及四房的兩種房型，擁有24小時保全守衛、戶外泳池及網球場還有開闊的社區中央公園；此外，在每一戶都配備備用發電機，不需擔心島上限電問題。

在交易上，關島投資買賣全程由政府指定第三方公證單位處理，交易公開、公平、公正，高度保障雙方交易安全性問題。

該別墅地點距離杜夢灣精品大道及機場，只需要十分鐘路程，是一個生活機能完善且環境保有高品質的高級住宅社區，因此受到當地人和亞洲富豪的喜愛。

麗寶集團表示，「Talo Verde」在疫情三年期間，銷售成績甚至比疫情前還要好，其中63間銷售的戶型中，韓國客就占兩成，其餘都是當地人購買；而剩下的19戶，主要租給美軍的醫生和護士。目前都呈現售罄與滿租的狀態。