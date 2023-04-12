瑞士雷達表（RADO）近來動作頻仍，繼在台北101打造旗艦店後，為擴大市場規模搶進女表市場，今日舉辦Centrix晶萃系列男女腕表發表會，邀請隋棠出席盛會。身穿一襲透明薄紗禮服的隋棠性感迷人，一開場就自曝「恢復單身了」，原來老公帶著女兒赴美工作，兩個兒子被公婆帶去新加坡度假，一人獨自在家的她終於可以「睡到自然醒」，還在海邊留下露出美尻的性感照，享受「偽單身」的美好時光。

隋棠身穿一襲透明薄紗禮服出席RADO腕表發表會，享受「偽單身」的快樂時光。（陳俊吉攝）

暫時恢復單身的隋棠日前在IG秀出她在台東海邊露出美尻長腿的性感照，引來網友熱烈討論，按讚數近7萬，被問及老公Tony會不會有意見，隋棠笑說，老公一向尊重她，不會干涉她的穿著打扮，看到照片時似乎很滿意，回答：「我收藏了」。

隋棠平日有佩戴腕表的習慣，因為身兼妻子、母親與演員等多種角色，時間控管和工作效率很重要，幾乎是表不離身，以往她偏愛RADO的庫克船長Captain Cook系列運動表，如今佩戴Centrix晶萃系列女用鑽表，外觀看似柔美優雅，但其實十分堅固耐用，「外柔內剛」的特色就像現代女人一樣，立刻贏得她的青睞。

雷達表Centrix晶萃系列腕表自2010年問世以來，不斷在材質研發和製表技術上創新，今年新款Centrix晶萃系列腕表外觀線條變得更加圓潤，佩戴時更加貼合手腕，表徑略為加大，有30.5mm與39. 5mm 兩種尺寸；更重要的是搭載全新Nivachron游絲的優質機芯，高達80小時與48小時的動力儲存，可自動偵測及應對突如其來的動作或撞擊，是款內外皆美的腕表。

雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動男鑽表，棕色表盤，8萬5600元。（RADO提供）

雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動男表，黑色表盤，5萬6700元。（RADO提供）

其中隋棠佩戴主打款Centrix晶萃系列白色表盤自動腕表，採用太陽紋放射狀表面，搭配玫瑰金色與白色陶瓷表帶，陶瓷具抗敏、耐磨等特性，外觀如珠寶表一般優雅貴氣，但又兼具堅固耐用的優點。

雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動女鑽表，白色表盤，8萬5600元。（RADO提供）

雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷自動女鑽表，棕色表盤，8萬5600元。（RADO提供）