Global Mall舉辦第二屆「環球母親節蛋糕大賞」，邀請了美食專家徐天麟（左起）、陶禮君、愛吃鬼芸芸，針對24個品牌、共52款蛋糕試吃盲評。（Global Mall提供）

即將迎接疫情後的第一個母親節，不少民眾都特別預約好主題餐廳，更特別訂上母親節蛋糕來慶祝，而Global Mall今年就推出大走微奢華、WOW視覺系的母親節蛋糕，精選近150款蛋糕，包括特色主題、蛋糕評選、超值優惠祭出三大獨家亮點，更祭出第二屆「環球母親節蛋糕大賞」，比去年多10%、共52款蛋糕參選，還邀請美食專家徐天麟、陶禮君、愛吃鬼芸芸擔綱評審，依傳統、起司、巧克力、捲類及長條蛋糕共四大類別評選，同步帶來蛋糕優惠7折起及「環球Online」線上購物還有早鳥雙重好康，預計帶動今年母親節蛋糕的10%業績成長。

Global Mall「環球母親節蛋糕大賞」中，Mum Mum「法國香緹水果」再度蟬聯傳統類第1名，6吋推薦價1280元。（Global Mall提供）

Global Mall「環球母親節蛋糕大賞」巧克力類中，再由Mum Mum的「QQ大燕麥提莎巧克力蛋糕」獲得第1名，6吋推薦價1180元。（Global Mall提供）

Global Mall「環球母親節蛋糕大賞」巧克力類中，亞尼克的「北海道黑酷曲-草莓」獲得第2名，6吋推薦價550元。（Global Mall提供）

今年的第二屆「環球母親節蛋糕大賞」傳統蛋糕比賽結果，就由Mum Mum的「法國香緹水果」再度蟬聯第一名，於蛋糕中鑲進寶石般的繽紛亮彩水果，被評審一致評為鮮奶油滋潤香甜、蛋糕鬆軟可口，再搭配大片新鮮清爽水果而獲勝，Mum Mum也同時在起司類、巧克力類，以「野莓優格馬斯卡邦」及「QQ大燕麥提莎巧克力蛋糕」獲得第一名，可是母親節蛋糕品牌的首選之一。

Global Mall「環球母親節蛋糕大賞」的傳統類第3名，由法蕾．熊手工的經典舒芙蕾「蜜桃生乳雪芙蕾」獲勝，6吋原價1050元起，16日前優惠價945元起。（Global Mall提供）

Global Mall「環球母親節蛋糕大賞」起司類中，不二緻果的「萱草秘境」獲得大賞第2名，6吋原價1060元，優惠價940元。（Global Mall提供）

Global Mall「環球母親節蛋糕大賞」捲類、長條蛋糕第1名為阿默蛋糕「荷蘭貴族手工蛋糕」，推薦價380元。（Global Mall提供）

而第二名就由亞尼克的「芋見香緹」奪勝，以蒸煮製成的細膩香滑芋泥餡搭配北海道奶霜，清爽卻不膩口，同時還在巧克力類以「北海道黑酷曲-草莓」、「德國黑森林」強奪第二、三名的獎項，至於品牌相當有名的「草莓奶蓋生乳捲」也在捲類及長條蛋糕中贏得亞軍，完全呈現出各式各樣的優秀蛋糕選擇。

第三名則是彰化的人氣法式甜點店法蕾．熊手工經典舒芙蕾「蜜桃生乳雪芙蕾」，採新鮮白桃果泥夾在鬆軟黃金蛋糕體中，配上輕盈奶霜、粉嫩豆沙裱花，不僅擁有豐富層次口感，同時還附有膠原蛋白粉，開吃前緩緩灑下，就像漫天飛舞的櫻吹雪般，為視覺、味覺上帶來享受之餘，更能送上滿滿的膠原蛋白，女士最愛。至於知名的阿默蛋糕也在捲類及長條蛋糕中贏得冠軍，以紮實口感、雞蛋奶油香氣濃郁的「荷蘭貴族手工蛋糕」獲得評審的青睞，喜歡小份量嚐鮮的消費者最適合。

而Global Mall也同步推出主打「絕美小花園風」、「夢幻寶石水果」、「創意口感」的150款蛋糕，更祭出蛋糕優惠7折起，集結「環球Online」線上購物還有早鳥雙重好康，4月30日前滿699元即享免運優惠以外，指定蛋糕單筆滿888元再領券現折88元，另外5月1日至7日指定蛋糕、禮盒滿6000元領券即折400元，準備與消費者共同歡慶母親節。