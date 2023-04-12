國民黨台北市立委初選分三階段進行，其中第五選區（中正、萬華區），現任議員郭昭巖12日下午在臉書上發文宣布投入初選。郭昭巖表示，自己幾經思量後，秉持著「三大初心」的原則，決定投入初選，讓真正的在地視角能在立法院展現。

郭昭巖表示，她從小從中正萬華區長大，有著和在地民眾一樣的生活記憶，多年來鄉親對她及家人的支持愛護，讓她銘記在心，也期許自己為萬華中正的繁華再現盡心力。郭昭巖說，她參選的第一個初心，源於疫情期間指揮中心一句「破口」，點醒著一般社會是如何看待萬華，「我不願看著萬華區和中正區的發展持續停滯，我有責任更有義務守護我從小到大生長的地方。」

至於參選的第二個初心，郭昭巖表示源於擔任議員職務13年的累積深知問題所在，必須透過國會修法和更多中央資源投入。因不少選民服務和地方發展，都面臨著法規障礙和中央資源投入的挑戰，這需要有瞭解在地需求的立委做更好的關心與爭取，包括都市更新發展、經濟發展、教育改革和勞工權益，環保與能源永續等議題。

而第三個初心，郭昭巖說，源於對政治現實和環境改變的期盼，執政黨下的台灣7年過去，看到的不是經濟成長，人民真實的生活裡的七缺八漲，連過去是普遍價廉的雞蛋，現在都面臨長期供應不足的窘境，政府高唱高端疫苗的防疫力，但採購的真相竟要封存30年；而有為的政府，最起碼要保障民生物資無匱，國人的健康平安和兩岸和平及國家的永續發展。

郭昭巖強調，2024年的總統立委選舉，是台灣未來發展的重要轉折點，前進國會是監督政府的一股力量，萬華中正的發展亦刻不容緩。萬華與中正挺過百年大疫的挑戰，是時候讓我們踏過下一階段發展分水嶺，「您的支持是昭巖前進國會、服務升級，萬華中正更新蛻變及台灣未來長治久安盡力用心的機會。」

郭昭巖說，她願意承擔責任、前進國會、延續服務並且將對家鄉的熱情化為更大的動力。未來將一步一腳印向各領域菁英請益，並傾聽地方需求，以提出相關政見規劃，「請大家為我加油，讓真正的在地視角能在立法院展現。」