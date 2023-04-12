台北縣前中和市長邱垂益2007年涉嫌與其子、現任市議員邱烽堯違法標售市有地，被檢方依貪汙罪起訴。新北地院今開準備庭，除市代會主席呂禮旺認罪，其餘被告皆否認犯行，邱烽堯庭訊後表示，當時他根本不是公務員，檢方未在扣押物發現他有涉案事實，卻在他準備參選議員時起訴，明顯是政治清算。

檢方調查發現，美聯建設公司負責人黃越勝2007年間陸續購買安樂公有市場旁私有土地，計畫與其餘地主合建開發，邱垂益得知黃的想法，便透過當地里長邀請對方吃飯，透露可以利用市長職權辦理標售，將市有地辦理標售，並採「現況不點交」方式，讓其他建商、民眾誤認無法排除公有市場攤販，放棄投標，不過必須同意讓他共同投資開發案。

為了讓中和市代會通過市有地標售議案，邱垂益引薦市代會正副主席呂禮旺、馬兆玲出資入股開發公司，邱男為避嫌還找來遠房親戚邱猷樹入股擔任董事長，邱垂益、呂禮旺、馬兆玲等人雖有出資，但都找來人頭擔任股東。

新北地院今開庭，呂禮旺認罪，他的辯護人稱呂參與後，不認同有手腳不乾淨的作為，後續有要求退資，希望轉為汙點證人，部分被告則認為，自己的行為未構成圖利，有被告也認為，檢方的證物有仿冒、列印不清等狀況。

邱烽堯也否認犯行，依照公司法，他並非美聯開發公司的副總，因為邱献樹兒子當時正在當兵，因此才受黃越勝邀約，前往公司幫忙，僅是協助邱處理業務。

邱烽堯庭訊後更強調，他當時不是公務員，檢方當時根本查不到相關涉案事實，已經準備簽結，卻在他準備領表參選議員時起訴，明顯有政治意圖，由於案件已進入司法程序，其餘事項也不便多說。