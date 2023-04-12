富邦悍將12日拉上投手王尉永增加牛棚戰力，但先暫不列入「拆彈組」，目前仍將拆彈任務交給歐書誠，歐書誠表示，不管壘上有沒有人投起球來沒有太大差別，「都是要把球路壓低一點，不要讓打者在輕鬆、舒服擊球。」

歐書誠在官辦熱身賽出賽2場投1.2局、失4分，自責分率高達21.6，但球季開打後狀況不俗，目前中繼出賽5場投3.2局、無失分，自責分仍是完美的0。他表示，自己並沒有做出太多調整，只是在投球策略、進壘位置做一點修正。

過去幾年球季歐書誠都有不錯的開季，但隨著球季進行到中段，身體出現疲勞後容易挨打，這也成為他近年最大課題，他指出，這樣的情況跟體能沒有太大關聯，反而是要更重視「恢復」，「去年我就有要求自己出賽後都要做恢復的課表，像是水療，不能偷懶，去年這樣做有點效果，但還不穩定，還是要想辦法突破。」

而今天富邦拉上王尉永補強牛棚戰力，若他接下來能展現壓制力，也可能加入「拆彈組」行列，分擔歐書誠的重擔。對此歐書誠說：「目標今年整季都不爆掉，就算擔子重一點也沒關係，盡量幫助球隊。」

王尉永去年10月因骨刺開刀，直到今年1月底才開始傳接球，先前在二軍出賽2場共投2局、無失分，總教練丘昌榮指出，加上自辦賽共以出賽3場，目前狀況看起來正常，不過一、二軍比賽張力有所不同，還要看出賽狀況後再做後續任務安排。