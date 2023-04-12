緬甸軍政府昨（11）日派戰機轟炸反抗村莊，據信死亡人數至少升至100人，目擊者描述空襲後遺體遍地，村民焦急地拾回家人的燒焦遺體及屍塊。

緬甸軍政府11日轟炸中部實皆省（Sagaing region）的帕濟基（Pazigyi）村，釀成至少100人喪命。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，緬甸軍政府昨日上午派遣戰機轟炸中部實皆省（Sagaing region）偏遠的甘布魯鎮（Kanbalu），當地組織表示，至今至少有100人死亡，其中至少有20名兒童喪命。

緬甸軍政府11日轟炸中部實皆省（Sagaing region）的帕濟基（Pazigyi）村，釀成至少100人喪命。（圖／美聯社）

目擊者描述，周二上午約有300人出席甘布魯鎮帕濟基（Pazigyi）村一場地方政府辦公室落成的慶祝活動，許多家庭從鄰近村莊趕來參加活動。上午8時前夕，一架戰機轟炸村莊，幾分鐘後一架Mi-35直升機在村莊上空盤旋並射擊。

緬甸軍政府11日轟炸中部實皆省（Sagaing region）的帕濟基（Pazigyi）村，釀成至少100人喪命。

目擊者表示，空襲發生時他躲在隧道內，他後續前往現場，發現地上躺了許多遺體，幼童性命垂危，婦女在哭喊、求救。

他說事發時完全沒有警報，多數村民都在現場，因此沒有人發現戰機已經迫近。

他說與其他村民試圖在現場尋找生還者，「一切都很糟糕」，他們用摩托車將性命垂危的民眾載到醫院治療，他如此描述現場景象：「有些人沒有了頭、四肢和手，我看到路上有屍塊。」

Up to 100 people, including several children, killed in Myanmar airstrike on rebel held area — biggest strike since the military takeover in 2021 pic.twitter.com/t2R2xqPVRB — Shiv Aroor (@ShivAroor) April 12, 2023

他說傍晚5時30分，又有戰機飛來空襲同個地點。

CNN指出無法核實這名匿名目擊者的說詞，但他的說法與當地媒體報導及反軍方的全國團結政府（National Unity Government, NUG）一致，CNN掌握的畫面也顯示部分遺體被燒得焦黑，甚至殘破不堪。

報導指出，實皆省多處地區都未受到軍政府控制，昨日新落成的政府辦公室是在全國團結政府授權下開設。