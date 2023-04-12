華孚（6235）因股價波動劇烈，應主管機關要求公告3月自結損益，在營收迭創新高之下，華孚3月稅後純益9,500萬元，年增119.81％，每股稅後純益0.49元，而依據華孚過去三個月的損益自結數，該公司首季獲利2.01億元，已逾去年前三季獲利，每股稅後純益約1.04元。