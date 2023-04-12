睿生光電首季每股賺0.82元 擬配息1.3元 18:362023/04/12 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 群創（3481）旗下X光感測器供應商睿生光電（6861）公布第一季財報，合併營收約4.76億元、年增1.93％，稅後純益約2,976萬元、年減18.35％，稅後每股純益約0.82元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 睿生董事會也通過股利政策，每股擬配發1.3元現金股利，相比去年每股純益5.62元，盈餘發放率僅23.13％。 睿生12日下跌1.99％作收，收盤價147.5元，現金殖利率僅0.8％。 #睿生光電 #群創 #每股純益 #睿生 #每股賺 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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