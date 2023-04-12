民進黨立委楊曜今(12日)在立法院與勞動部長許銘春論戰，爭執就安基金補助高雄市3000萬舉辦25淑女紀念活動一事，楊曜痛批拍馬屁，許銘春則淚灑嗆「不幹了」。媒體人張禹宣強調，25淑女確實是勞動事件（通勤船難），但跟紀念活動根本沒有任何相關，即便是勞工事故的歷史，也不該拿科目不對的預算補貼。安心就業計畫、勞工生活補貼等早就讓就安基金超支，哪還有閒錢補貼高雄市府辦活動？直批許銘春是巨嬰。

為了讓社會大眾瞭解女性勞動價值，有就業安定基金委員在去年提案盼勞動部與高雄市政府合作擴大「25淑女事件」50周年活動，提案補助3000萬獲准，立委楊曜今天質疑25淑女為交通事件，並非勞動場所發生，根本是在拍高雄市市長陳其邁馬屁，並與勞動部部長許銘春質疑時發生口角。許銘春因而一度退出備詢台，怒回「我不幹了，可以吧？」後離開委員會，但過了約5分鐘後再度返回委員會，並哽咽落淚。

「各打五十大板。孰是孰非？給大家幾個概念。」張禹宣指出，事實上許銘春的論述，25淑女事件確實源自勞工急忙上班，過去對於女性相對嚴苛的勞動條件下，導致超載進而衍生的悲劇，按現行價值確實是勞動事件（通勤）。但當中有個重大的問題，就安基金的用途，根據《就業安定基金收支保管及運用辦法》第5條規定，加強職訓就業安定、創業、失業補助、勞工福祉、外國人就業安定、技能、勞工權益促進。

「這些項目跟所謂的紀念活動，根本沒有任何相關！」張禹宣質疑，必須問的是，今天砸3000萬除了意識形態上的追思，對於現實上的勞工權益卻毫無幫助。但楊曜在質詢時卻不斷地迴圈在25淑女事件屬於交通事故，而忽略掉即便是勞工事故的歷史，也不該拿科目不對的預算補貼。

張禹宣還提到1數字：因為受到疫情影響，安心就業計畫、勞工生活補貼等方案早就讓就安基金超支，總計300億元超支近200億元，勞動部甚至主張要拿就業保險支出，在這種條件下還有閒錢拿去補貼高雄市政府辦活動、音樂會，看在繳納基金的雇主與納稅人的眼裡，不知做何感想？

張禹宣直言，至於那個我不幹了的態度，問問這三年咬牙苦撐的勞工朋友，連工作都難找，誰能像許銘春如此任性甩態，說穿了，就是被執政黨寵壞的巨嬰。