許光漢在電影裡直球追愛，私下他則較悶騷。（華映提供）

由唐家輝執導，蔡凡熙、何藍逗主演，王耀慶、許光漢特別演出的愛情電影《不能流淚的悲傷》，12日公布正式預告及純愛版海報，預告中曝許光漢飾演的帥學長，找來大陣仗幫學妹何藍逗慶生的場面，他還請了舞群熱舞助陣，送鮮花告白奪愛，只可惜何藍逗心中已有男友蔡凡熙，但兩人正在談遠距戀，才讓許光漢有機會直接示愛。

對於片中這樣公開直球追愛的告白情節，許光漢覺得和私下的自己大不同，他本人較悶騷一些，也透露其實自己是個不太自信的人，要把對自我肯定的開關打開，才能夠演出這樣自信爆棚的角色，還說自己可能不算是個暖男，但是個體貼的人。

在電影裡為了追學妹放大招的許光漢，被問到有沒有曾經看過的浪漫招數可以分享，他表示自己沒有什麼特別的方式，但曾經幫朋友在半夜點了一堆蠟燭，排出愛心光圈來追求心儀的人，祝對方生日快樂，沒想到竟然告白失敗，沒有成功，朋友被拒絕了，讓他覺得很難忘。