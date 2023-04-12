31歲女星梁云菲（Nana）以節目《國光幫幫忙》出道，因火辣身材以及亮麗外型而有「國光女神」的美稱，曾於過往發文表示：「演藝圈的工作我都不要了！」讓網友相當驚訝，然而近日透過社群發文宣告復出，坦言：「真的熱愛這份工作。」

梁云菲2021年時，果斷表示：「演藝圈工作都不要了。」消失螢光幕前，更於2022年3月再度於社群上發文，感謝自己：「很灑脫的表示演藝圈的工作我都不要了！」並趁此機會到處旅行，演講，並從中獲得不一樣的生活體驗，「一直在找尋自己最喜歡的生活模式，感覺更靠近了些，有海、有山、有任性又幼稚的自己。」讓網友大讚。

今(12日)，梁云菲在IG上以限時動態指出：「這是一篇勇氣文。」並發文寫下：「我想回到螢光幕前」直言自己透過這段時間的冒險與沉澱，發現自己真的很熱愛這份工作，並感謝男友在這陣子給她的陪伴：「從來沒有人能像他這樣支持著我，而心裏視野變得遼闊後，有些傷口也就不藥而癒了。」此外，更向粉絲喊話：「這次要讓大家看見真實及經過時間淬鍊的我。」

此外，梁云菲面對過往稱「演藝圈的工作都不要了」的自己，也笑說：「做人要留台階給自己，不然就會像我現在這樣，又再度打臉自己嘴巴。」而粉絲們也紛紛留言支持：「支持去做你喜歡的事」、「你是屬於舞台的」、「我很期待再次看到你。」