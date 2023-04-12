這種突發狀況需要誠實地和面試官說嗎？一名男網友表示，自己才正準備去面試新的工作，竟突然收到原公司的資遣通知，讓他煩惱究竟是否該在面試時全盤托出，貼文曝光後，眾網友幾乎一面認為不需特別告知，「面試上了再來擔心」，還有過來人興奮地說「賺爛了」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，最近有離職的念頭，本來打算默默地去別家公司面試，若一切順利就會提出辭呈，但沒想到去面試的前一天，突然收到原公司的資遣通知，讓他不曉得是否該在面試時如實說明被資遣的情況，「還是不講，錄取了再來煩惱？」

對此，有不少網友認為不需要特地和面試的公司告知，「不用講，錄取之後也不用煩惱」、「面試不用說，記得和原公司爭取資遣費和非自願離職證明」、「不用特別說啊，記得領資遣費」，除此之外，還有網友羨慕地說，「剛好想跳被資遣，賺爛了！賺爛了！」、「哇X你運氣真好，很多人都是自願離職啥也拿不到的」、「兩邊賺」。

根據勞動部法規指出，適用於勞退新制的勞工在勞動契約被雇主終止時，雇主需按照年資發放資遣費，每滿1年發放1/2個月的平均工資，最高可以發放6個月平均工資，年資未滿1年者則依比例計算，而資遣費應於勞動契約結束後的30天內發放完畢。