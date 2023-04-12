累計1～3月合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利之年成長率分別為1.8％、5.0％與18.4％，達到223.05億元、79.45億元與27.54億元，EPS為0.85元，年增率18.4％，如排除業外一次性利益，年增率為12.2％，成長動能強勁。2023年第一季營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，EPS達成率為117％，營運績效亮眼。

受惠於國門開放、預付卡用戶逐漸回溫，遠傳3月行動總用戶數、月租型用戶數均呈現正成長趨勢，總用戶數達到717.2萬，且行動通訊業務穩健向上，不僅行動服務營收年成長率達3.9％，客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）持續穩居業界之冠，年成長率達2.3％，雙雙締造連續25個月正成長的佳績。

遠傳數位轉型效益持續，3月份新經濟營收年增率達13％，維持雙位數成長，主要成長動能來自企業客戶的資通訊服務，以系統整合專案表現最為亮眼。個人用戶部分，遠傳friDay購物維持雙位數的成長，電信帳單代收服務以及遠傳守護網也都有不錯佳績。

遠傳發揮5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與研發技術力，以「淨零數位雙轉型」為主題參加「2023智慧城市展」，展出逾20項創新科技應用場景及解決方案，首次公開的「元宇宙數位治理」管理場景也成為展場焦點之一，其中遠傳5G遠距診療服務至今已在12個縣市的35個偏鄉衛生所實施，嘉惠261個偏鄉村里的民眾，榮獲「智慧城市創新應用獎」殊榮，展現領先業界的科技創新實力。此外，遠傳也與台北市電腦公會及49家企業共同成立「多元宇宙應用聯盟」，致力促進台灣成為元宇宙最佳實踐及體驗場域，加速產業數位轉型。

遠傳長期關注氣候變遷及環境永續議題，連三年榮獲CDP供應商氣候變遷議合管理績效全球前8％，為全台唯一連續第三年躋身CDP供應商議合「領導級A級」的電信業者。

遠傳正式加入全球再生能源倡議RE100，承諾將在2040年達到全公司100％使用再生能源的目標。遠傳智慧綠建築TPKC雲端運算中心更獲「APIGBA Awards設計類鉑金首獎」。遠傳也號召子公司、員工共同參與響應「世界關燈日」，邀請中央研究院生物多樣性研究中心舉辦全台首屆「電信業經濟活動生物多樣性影響研習會」，與供應商夥伴就電信業經濟活動對生態環境影響進行評估及討論。