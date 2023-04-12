老鷹12日爆冷在附加賽擊退熱火，名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）賽前豪語「賭10億美元老鷹會輸，因為老鷹很爛」，最近回歸的老搭檔歐尼爾（Shaquille O’Neal）非常不以為然，畢竟巴克利的預測經常都很不準的。果然老鷹奮勇以116比105獲勝，再度讓巴克利成為網友嘲弄的對象。

歐尼爾笑稱自己準要進帳10億美元，網友放了許多滿地鈔票的照片，寫道「歐尼爾在老鷹獲勝後的情景」，也有老鷹球迷希望再度被「冥燈」巴克利看衰，這樣他們才有機會打贏塞爾提克。有人認為巴克利根本沒認真分析，他只是隨便猜一猜，他看扁了老鷹主將崔楊（Trae Young）。

崔楊此戰18投8中砍下25分，不過三分外線8投1中，主要是中鋒卡培拉（Clint Capela）貢獻21個籃板，包含8記進攻籃板，老鷹在籃板方面以63比39遙遙領先熱火（進攻籃板22比6），這才是獲勝關鍵。

熱火主將吉米巴特勒（Jimmy Butler）賽前自信一定能擊敗老鷹，賽後他也認為是防守做得差勁透頂。老鷹投籃命中率46.9%只是普通，但是在禁區拿了64分，完全把熱火的禁區防守打爆了。看走眼的不只巴克利，美媒ESPN賽前17位球評也全數預測熱火會贏。