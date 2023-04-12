陶晶瑩（右起）、製作人黃亮勛、邱宇辰（毛弟）出席《MUSIC MAKER音樂主理人》記者會。（粘耿豪攝）

陶晶瑩（陶子）今（12日）和邱宇辰（毛弟）、閻奕格、李友廷等人出席音樂選秀實境節目《MUSIC MAKER音樂主理人》記者會，談到女兒荳荳想來參賽嗎？她表示還好沒來，謙稱女兒一定是401名，選手們各個如豺狼虎豹，擔心女兒會被吃掉，「她現在還是乖乖上課，先寫10年的歌再說。」

陶子今年接了《哈囉!毛小孩》、《音樂主理人》、《BIBO願望合夥人》、《全明星辯論會》等4個節目，笑稱女兒學費有著落了。她受邀主持《音樂主理人》當下人在美國，笑指製作人黃亮勛寫給她2頁滿滿的「情書」，感受到他對音樂的熱情，還好有答應主持，不然就錯過多少優秀創作人才。

陶子日前淚送女兒回美國，透露都稍微會忍住情緒，但老公李李仁仍捨不得女兒，在機場弄完行李、抱一抱拍完照，沒想到老公轉頭爆哭，還自拍悲傷地說「我已經哭成這樣子」。荳荳問爸爸什麼時候才會習慣，陶子回她：「可能一輩子都不會習慣吧。」

荳荳下周即將迎來17歲生日，陶子原本預計要飛去美國替她慶生，但荳荳懂事說：「媽媽！現在機票、住宿這麼貴不要來。」表示女兒要等到暑假才回台灣，她現在一想女兒時就聽她喜歡的韓國歌曲，母女用音樂交流。

此外，陶子、李李仁夫妻近日工作忙翻天，她形容「相聚時間連手都碰不到，車子就走了」，談及Selina「高潮」懷上男寶寶，陶子侃侃而談說懷第一胎女兒時有高潮，懷兒子時，夫妻剛從夏威夷返台，老公說很累不想要，但她想說第2胎不要浪費時間，因為要算體溫，就跟老公說「沒關係！我來」，笑言：「小龍是我爬上去的。」

《MUSIC MAKER音樂主理人》將於6月初在霹靂電視台以及東風衛視台播出，共有前導海選與13集精彩內容。