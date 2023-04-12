旅宿業近日頻頻喊出缺工，據勞動部統計發現，且符合薪資水準的比例越來越低，呼籲旅宿業徵才若要求具備外語能力、大專以上學歷、相關證照或一定年資以上工作經驗等條件時，應有正當理由並須合理調高薪資，以符合就業市場行情。

觀光局已於3月31日完成彙收本次專案媒合職缺，有效職缺計92家、585個，符合專案媒合職缺薪資水準（北部3萬元、中南東部2萬8000元）計有47家、264個職缺、僅有約45％，發展署已推介502位求職者供業者選任，協助業者僱用48人，發展署將持續提供媒合服務，協助業者補實人力。

勞動力發展署表示，旅宿業缺工問題，原因之一為疫情期間因房務工作不穩定造成人員大量流失，隨著觀光業景氣回溫，業者需提供較以往更合理的薪資條件，才能吸引人才回流。

除了薪資條件影響求職者應徵意願外，發展署於媒合服務過程中發現，部分星級飯店要求房務人員每日清潔13間房，在高工作量及高工作品質要求下，往往讓應徵者卻步；且相較該飯店每日上萬元的房價，其房務人員薪資水準顯有不相當且需改善空間，而有部分觀光飯店將每日清潔房間數設定為8間，乍看似需聘僱更多人力才能完成房務工作，而事實上，此做法求職者考慮薪資與工作量的合理性，提高到職意願及人員留任率，該飯店相對較無缺工問題，所以合理的薪資及工作量，當可有效吸引人才。

針對日暉國際度假村業者反映日本已開放觀光產業移工，發展署表示，日暉國際度假村並未向觀光局提出參加專案媒合，建議業者仍優先僱用本國勞工，發展署將持續加強提供求才服務，且聘僱移工成本在加計薪資、每月給付就業安定費、仲介費及相關管理成本後，高於目前業者所提供房務員平均薪資。對於旅宿等觀光產業缺工問題，現階段建議業者以改善薪資與工作環境，提高國人投入誘因為優先。