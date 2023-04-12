一輛小客車10日下午行駛屏200縣道出火路段時，疑因車速過快導致轉彎時甩尾失控、連人帶車撞進墓園，幸駕駛僅受輕微擦傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

一輛小客車10日下午行駛屏200縣道出火路段時，疑因車速過快導致轉彎時甩尾失控、連人帶車撞進墓園，幸駕駛僅受輕微擦傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

一輛小客車10日下午行駛屏200縣道出火路段時，疑因車速過快導致轉彎時甩尾失控、連人帶車撞進墓園，幸駕駛僅受輕微擦傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏200縣道是恆春鎮往返滿州鄉的必經之路，因該路段有不少彎路，所以警方都有設置告示牌提醒用路人減速慢行，但就是有民眾不聽勸，一輛小客車10日下午行駛該縣道出火路段時，疑因車速過快導致轉彎時甩尾失控、連人帶車撞進墓園，幸駕駛僅受輕微擦傷，但卻嚇得目擊者直呼「撞死人」！

據網傳影片顯示，這輛小客車行駛在屏200縣道出火路段時，疑似車速一直都很快，導致在進入彎道時一時失控甩尾整輛車往左偏，接著就直接撞進對象車道旁的墓園，且還當場翻了好幾圈，看得目擊者膽戰心驚，直呼「撞死人」，趕緊報警求助，所幸駕駛有繫安全帶，最後平安下車等待救援。

恆春警分局指出，10日下午5點，獲報屏200線出火路段發生車禍，員警到場後發現，有輛小客車失控不慎衝入路邊墓園，經查車上只有駕駛1人，傷勢為輕微擦傷，酒測值為零。

警方說，肇事原因疑為車速過快導致車輛失控，所幸駕駛傷勢無大礙，也未造成他人傷亡，但仍呼籲民眾駕駛車輛應遵守速限，避免遇到突發狀況反應不及釀成意外。