大陸國台辦12日晚間發布答記者問，針對大陸商務部宣布就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，發言人朱鳳蓮回應指出，台灣長期以來對大陸2400多項產品輸入採取單方面限制措施，對大陸相關產業和企業利益造成損害，相關調查結論將適時對外公佈。

朱鳳蓮指出，此事件應中國食品土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會申請，大陸商務部依據有關規定，決定從4月12日起，就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。