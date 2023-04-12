升息讓以銀行為主體的永豐金控大吃香，獲利同時創下史上同期與單季新高。以歷年首季獲利來看，今年的47.28億元，較前年首季的44.11億元、去年首季的44.09億元都還要好，寫下史上同期新高紀錄；若以單季來看，今年首季的47.28億元也優於去年第三季的47.08億元、前年首季的44.11億元。

永豐金控整體來看，3月稅後淨利月增2.75億元、月增率達19.3％，主要來自銀行子公司獲利項獻，較前月大幅成長45.1％，而今年首季來看，累計稅後淨利47.28億元、年增率達7.2％，成長動能主要是來自於銀行子公司的獲利成長，其他子公司獲利維持穩健。

永豐金控進一步指出，子公司永豐銀行3月份稅後淨利14.96億元，月增率高達45.1％，主要是受惠計息天數利息淨收益成長19％，且手續費收入亦明顯回溫，在核心收益成長超過三成的帶動下，稅後淨利大幅成長45％。

永豐銀行今年首季表現也很亮眼，稅後淨利達39.05億元，年增率達6.1％，整體獲利較去年增加主要受惠於「利息淨收益」與「金融交易相關收益」的成長，且資產品質維持優異，NPL僅0.10％。

子公司永豐金證券3月份稅後淨利2.80億元，月減率達5.7％，主要是受市場波動因素，交易收入較上月略減，影響獲利。不過，就今年首季來看，證券稅後淨利達8.03億元、年增率1.8％，較去年同期微增。永豐金控指出，雖然受到台股日均量與交易天數皆較去年同期減少，導致總成交量年減26.1％，但股債自營操作表現較去年同期佳，因此整體獲利維持正成長。

永豐金今年增資百億元已在3月底到位，第二季後可看到增資效益逐步顯現。