智慧型月租用戶ARPU亦連續22個月年成長，達3.5％。加上固網服務以及電子商務營收助攻，第一季合併營收年成長8％。此外，mo幣多、好速成雙、Disney+、OP響樂生活四大獨門專案持續提升用戶黏著度，輔以推動長約期手機方案，第一季月租用戶退租率創歷史新低，僅0.71％。

台灣大3月自結合併營收144.6億元，EBITDA為29.6億元，營業利益14.9億元，稅後純益9.4億元，稅後EPS為0.33元。第一季合併營收430.2億元，較去年同期成長8％，EBITDA為86.8億元，同創歷史同期新高，營業利益42.9億元，稅後純益為27.1億元，稅後EPS為0.96元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，第一季5G、電子商務、家用寬頻三大成長引擎表現仍舊亮眼，同步帶動合併營業利益年成長5％，業外部分雖受匯率變動以及利率升高影響，稅後純益仍較去年同期持平。

ESG方面，台灣大持續落實供應商永續管理，連續四年於碳揭露組織CDP每年公布的供應商議合評等（Supplier Engagement Rating）中，獲評為全球領導企業，今年更獲最高等級評比A、位居全球前8％，建立供應鏈韌性，減緩環境衝擊。

此外，台灣大致力5G AIoT應用推展，橫跨個人健康、家庭娛樂到智慧城市，並攜手5G生態圈夥伴於2023智慧城市展中展演智慧家庭、運動、環安、安控、環保、共享、零售等七大領域5G垂直應用，同時呼應全球淨零趨勢，科技導入共享、循環經濟概念，提供全方位5G解決方案，協助企業數位轉型，實現城市創新與永續發展。