全球通膨效應延燒，原物料持續上漲，大克拉鑽石價格持續上揚，此時正是下手採買大克拉鑽石的好時機。即起至5月14日登場的De Beers「Natural Works of Art」珠寶展，展出近70件、總價逾25 億元的珠寶作品，不僅端出126.92克拉鑽石原石，還有近期市場少見的藍鑽、橘鑽、綠鑽和粉紅鑽，吸引台灣珠寶藏家上門鑑賞。

De Beers珠寶展登台，即起至5月14日展出總價逾25億元的珠寶作品，其中不乏大克拉的美鑽和彩鑽，此時下手採買正是時候。（De Beers提供）

今年De Beers鑽石作品陣容堅強，其中一顆採自波札那礦區重達126.92克拉、且是D/E色、Type IIa等級的天然鑽石原石最受矚目，雖未經過拋光打磨，依舊光采奪目。

Adonis Rose Petal梨形鑽石戒指，主鑽10.33克拉， 8995萬元。（De Beers提供）

除了鑽石原石，展場陳列多件逾10克拉的鑽石戒指，每顆美鑽均產自De Beers在波札那、加拿大、納米比亞和南非的自有鑽石礦區，其中最高價是一顆30.08克拉的橢圓形鑽石戒指，要價近3億元，另有來自波札那礦區、重達10.33克拉的Adonis Rose Petal梨形鑽石戒指，在鑽石圍繞下更添璀璨，如玫瑰花瓣般的嬌嫩迷人。另一顆9.09克拉的祖母綠式切割鑽石，主石鑲嵌於Battersea Light戒指上，華麗簡約的建築風格，更添氣場。

Toi Et Moi梨形切割藍鑽與粉紅鑽戒指，1億8495萬元。（De Beers提供）

DB Classic橢圓形切割黃鑽耳環，10.32克拉黃鑽，4735萬元。（De Beers提供）

今年登場的De Beers彩鑽也非常精采，多款極為珍稀非凡的藍鑽、粉紅鑽、綠鑽、橘鑽全員到齊、一字排開，場面十分壯觀，其中一款名為Toi et Moi（法文為「你和我」）雙彩鑽戒指，主石為1.04克拉梨形艷彩紫粉紅鑽和1.1克拉梨形切割艷彩藍鑽，可拆開成兩只戒指佩戴，也可組合佩戴，粉紅鑽與粉藍鑽彼此相襯，十分唯美浪漫。

DB Classic 枕形切割粉紅鑽戒指，2.04克拉粉紅鑽， 1億1755萬元。（De Beers提供）

Aura Double Halo枕形切割藍鑽戒指，2.11克拉藍鑽，7755萬元。（De Beers提供）

另一款DB Classic粉紅鑽戒指，主石為罕見的2.04克拉枕形切割濃彩粉紅鑽，要價破億，可說是難得一見的珍寶。另有1.42克拉的艷彩綠鑽戒指、一對各重10克拉以上黃鑽的垂墜式耳環，都是獨一無二之作，且是賣一件少一件的珍稀珠寶作品。

Aura高級珠寶橢圓形切割綠鑽戒指，2.21克拉，6860萬元。（De Beers提供）

除了大克拉的鑽石與彩鑽，展現也有融入精湛鑲嵌工藝的Enchanted Lotus系列與Portraits of Nature系列珠寶作品，Portraits of Nature系列以蝴蝶為主題，以鏤空手法呈現的蝴蝶翅膀精緻細膩，並融入可拆換設計，如鍊墜可拆成胸針、耳環主石墜子可拆換等，為佩戴珠寶更添趣味。

De Beers Portraits of Nature系列butterfly珠寶胸針搭配包鑲鑽石項鍊。（De Beers提供）

今年春天全新登場的Enchanted Lotus系列珠寶，首度以K金、鑽石結合彩色琺瑯打造吊墜項鍊、戒指等珠寶作品，入門款手鍊7.7萬元起，款式百搭且價格十分平易近人，廣受年輕世代小資女的喜愛。