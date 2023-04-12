咬傷鄭先生的眼鏡蛇長約1公尺多。（鄭先生提供／洪榮志台南傳真）

台南市安南區與安定區交界處的私人宮廟，日前出現1隻長達1米多的眼鏡蛇。擁有10多年捉蛇經驗的鄭先生獲報前往驅趕時，一個不小心手指被咬傷，經緊急送醫急救，除開刀還打了10多支血清才保住一命，目前還在住院治療中。

鄭先生表示，他有10多年的捕蛇經驗，過去也曾經被蛇咬過，但這是第一次被毒蛇咬傷。剛被咬到時，左手指只有一點小傷口，但已經感覺很痛，等過了10多分鐘，刺痛感更為強烈，醫院陸續施打14支血清，手掌背也開了2刀，至今已住院7天，目前還持續注射血清中。

鄭先生指出，這隻眼鏡蛇躲藏處的環境相當複雜，縫隙小又狹窄，耗了半個多小時，一直驅趕不出來；沒想到，當他脫掉手套設法驅趕時，一個不注意就被眼鏡蛇襲擊咬了一口，但後來還是將蛇抓到。

安南區公親里長王金樹說，這隻眼鏡蛇躲藏的地方都是水管，非常不容易捕捉，沒想到捕蛇的人一不小心被咬到，至今第7天還在住院，真的出人意表，希望鄭先生能夠早日康復，出院後繼續替大家服務。